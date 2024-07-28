Чрезвычайное происшествие случилось в парке "Патриот" на площади перед Главным Храмом вооруженных сил России.

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Что произошло

Российские паблики сообщают, что двое мужчин прогуливались по площади под зонтиком. Молния ударила по его верхушке. Через секунду оба мужчины лежали на земле без сознания. Удар током получила также 61-летняя женщина, которая шла рядом. Она осталась в сознании и смогла встать самостоятельно. Впоследствии стало известно о еще одной пострадавшей.

Как отмечают телеграм-каналы, один из пораженных мужчин находится в тяжелом состоянии, его пытаются откачать медики на месте. Еще один - 39-летний мужчина, кроме удара током, получил закрытую черепно-мозговую травму и рану лба.

Две женщины пострадали меньше. Обех с диагнозом "поражение электротоком" отвезли в больницы.

Момент удара молнии по трем людям в парке "Патриот" в Подмосковье: смотрите видео

Напомним, что в России только за 2024 год выгорело почти 5 миллионов гектаров леса, что равно площади Хорватии.