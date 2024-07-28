Занятая тем, чтобы стереть Украину с лица земли, страна-агрессор не замечает, как сама быстрыми темпами "подгорает". Только за полгода в России выгорела площадь леса, которая больше территории Хорватии.

Смотрите также Закроют YouTube и заменят на VK: в ISW предположили дальнейшие действия Кремля по видеохостингу

Масштабные лесные потери России

РосСМИ подсчитали, что с начала года в стране-агрессоре выгорело 9,4 миллионов гектаров территории. Это равно площади Венгрии или Португалии. Из них 5,9 миллионов гектаров – это сгоревший лес.

Больше всего пожаров охватило Якутию. Именно там сгорели 2 миллиона гектаров леса. Также много пожаров происходит в Забайкальском крае, Амурской области и Бурятии.

Как отмечают расследователи, ежеминутно в России сгорает 60 гектаров леса.

Между тем Россия сокращает расходы на экологию и сохранение лесов, в частности в 2024 году – на 11 процентов. Зато эти средства Кремль тратит на содержание оккупированных территорий и оружие. Деньги пойдут на беспилотники для войны и на “новые территории”.

Ожидается сокращение и расходов бюджета на развитие инфраструктуры охраны леса в 2023-2026 годах на 142,1 миллионов рублей ежегодно.

Напомним, что в России прорвало очередную дамбу. Это произошло в Челябинской области. Спасаясь от воды, россияне залезали на крыши своих домов.