Лесные пожары там уже продолжаются не одну неделю. Россияне жалуются, что никто не ликвидирует возгорания и они вынуждены продолжать жить и работать в таких экстремальных условиях.

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Лесные пожары в России

Рослесхоз сообщает, что по состоянию на 3 июня в Забайкальском крае было зафиксировано 28 пожаров общей площадью 69,3 тысячи гектаров, в Бурятии – 10 возгораний на 34,1 тысячи гектаров. Суммарная площадь только этих возгораний равна почти половине площади Москвы. Причиной пожаров стала сухая гроза.

В двух российских регионах введено чрезвычайное положение. В Бурятии ввели полный запрет посещения лесов. Как утверждают в рослесхозе, это поможет справиться с пожарами, ведь позволит быстрее привлечь дополнительные силы и средства, а также упростит компенсацию расходов на тушение.

Также район Бурятии, в котором горят леса, страдает еще и от затоплений.

В то же время местные говорят, что пожары никто не тушит. В частности, несмотря на пожар свою работу продолжают машинисты российской железной дороги. В сети даже завирусилось видео, как в Бурятии поезд едет сквозь горящий лес. От возгорания вокруг летят искры, а дорогу вокруг окутал дым.

В Бурятии вспыхнули мощные пожары: смотрите видео

Пожары в России