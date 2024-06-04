Лісові пожежі там вже тривають не один тиждень. Росіяни скаржаться, що ніхто не ліквідовує загоряння і вони вимушені продовжувати жити та працювати в таких екстремальних умовах.
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Лісові пожежі у Росії
Рослісгосп повідомляє, що станом на 3 червня у Забайкальському краї було зафіксовано 28 пожеж загальною площею 69,3 тисячі гектарів, у Бурятії – 10 загорянь на 34,1 тисячі гектарів. Сумарна площа лише цих загорянь дорівнює майже половині площі Москви. Причиною пожеж стала суха гроза.
У двох російських регіонах введено надзвичайний стан. У Бурятії запровадили повну заборону відвідування лісів. Як стверджують у рослісгоспі, це допоможе впоратися з пожежами, адже дозволить швидше залучити додаткові сили та засоби, а також спростить компенсацію витрат на гасіння.
Також район Бурятії, у якому горять ліси, страждає ще й від затоплень.
Водночас місцеві говорять, що пожежі ніхто не гасить. Зокрема, попри пожежу свою роботу продовжують машиністи російської залізниці. У мережі навіть завірусилося відео, як у Бурятії потяг їде крізь палаючий ліс. Він лісного загоряння навколо летять іскри, а дорогу навколо огорнув дим.
У Бурятії спалахнули потужні пожежі: дивіться відео
Пожежі у Росії
- У понеділок, 3 червня, вогонь охопив склад паливно-мастильних матеріалів у Кіровському районі Новосибірська на вулиці Оловозаводська. За даними МНС, вогонь охопив площу 4 500 квадратних метрів, пожежникам нібито вдалося локалізувати спалах.
- У неділю, 2 червня, пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі "Лукойла" в Ухті. За данними росЗМІ, тоді загинуло двоє людей, ще одна особа постраждала. Попередньо, чоловіки проводили роботи на одному з резервуарів.
- У п'ятницю, 31 травня, в Амурській області Росії зійшов з рейок вантажний потяг, який перевозив вугілля. Водночас у лісі поряд з залізницею почалася пожежа площею 200 квадратних метрів.За офіційною версією, машиніст не впорався з керуванням на повороті.