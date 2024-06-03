Сейчас на месте событий в городе работают спасательные службы. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Новосибирске был масштабный пожар на складе с горючим

По данным российских СМИ, пожар произошел на складе горюче-смазочных материалов в Кировском районе Новосибирска на улице Оловозаводская. Возгоранию присвоили третий ранг опасности, на месте работают 55 специалистов и 16 единиц техники.

В Новосибирске был масштабный пожар на складе с горючим: смотрите видео

По данным МЧС, огонь охватил площадь 4 500 квадратных метров, пожарным якобы удалось локализовать возгорание. В сети также пишут, что предварительно пострадали два человека, их вынесли из здания и пытаются реанимировать.

В МЧС пишут, что якобы локализовали пожар на складе: смотрите видео (18+)

Как отмечали в российском министерстве чрезвычайных дел пожар в Новосибирске локализован на 2 450 квадратных метрах. Специалисты якобы не допустили распространения огня на большую площадь.

Пожар видели в разных районах Новосибирска: смотрите видео

В то же время некоторые телеграм-каналы утверждают, что якобы пожар возник на одном из цехов завода "Автотранзит". Однако эту информацию пока не подтверждали никто из официальных источников.

В Новосибирске в результате пожара почернело здание: смотрите видео

Стоит отметить, что на кадрах можно увидеть, как в городе в результате горения образовался высокий столб черного густого дыма. Его видели в разных районах Новосибирска.

Кадры пожара из Новосибирска / Фото из российских телеграм-каналов

Местные показали, как видели пожар в Новосибирске: смотрите видео

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