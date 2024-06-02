По словам оккупантов, Курскую область атаковал БпЛА, а вот Белгородская область была под атакой FPV-дрона. Так, российские телеграмм-каналы пишут о неспокойной ночи в регионах России, информирует 24 Канал.
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Оккупанты жалуются на атаку дронов
Российские телеграмм-каналы писали, что вечером 1 июня над Курской областью зафиксировали БПЛА. Такую информацию там распространили со ссылкой на Минобороны страны-агрессора.
Конечно, не обошлось и без историй об успешной работе российского "пе-ве-о". Там заявили, что около 20:30 средствами их ПВО над территорией Курской области уничтожили дрон.
Однако на этом беспокойство в регионе не закончилось. Уже ночью 2 июня в телеграм-каналах писали, что "над Курском шумно". Там снова заявляли, что по предварительной информации, сработала система ПВО.
Жаловались на атаку дрона и в Белгородской области. В российских телеграм-каналах со ссылкой на губернатора области писали, что село Ивня Ивнянского района подверглось атаке с помощью FPV-дрона. Там заявили, что, мол, "в результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания". Также отметили, что пострадавших нет.
Губернатор также добавил, что оперативные службы работают на месте и осуществляется тушение возгорания.
В Белгородской области жаловались на атаку FPV-дрона / Фото российский телеграм-канал
В Белгородской области тушат пожар / Фото российский телеграм-канал
Оккупанты жаловались на дрон под Москвой: коротко
- Вечером 27 мая в российском Подмосковье было неспокойно. Местные жаловались на громкие взрывы.
- Российские телеграмм-каналы активно распространяли видео местных жителей, которые сообщали о якобы сбитом беспилотнике в Подмосковье. Сообщалось, что он был сбит над Балашихой.
- Так, десятки жителей говорят, что слышали сильный взрыв. Не обошлось без заявления о работе систем "славной" российской противовоздушной обороны.