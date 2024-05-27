Об этом сообщают российские СМИ. Своеобразные "поздравления" принимают жители населенного пункта Балашиха, что почти возле Москвы, расстояние между которыми около 28 километров, информирует 24 Канал.

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В Подмосковье – громко

Российские телеграмм-каналы активно распространяют видео местных жителей, которые сообщают о якобы сбитом беспилотнике в Подмосковье. Сообщалось, что он был сбит над Балашихой.

Так, десятки жителей говорят, что слышали сильный взрыв. Кроме того, были заявления о работе систем "славной" российской противовоздушной обороны.

У меня руки колбасятся. Так страшно никогда не было! Оно бабахнуло дважды здесь,

– пожаловалась одна из очевидцев.

Россияне жалуются на взрывы: смотрите видео

Отмечается, что на месте работают сотрудники оперативных служб страны-агрессора. В то же время никакой официальной информации или заявлений местных властей в течение определенного времени обнародовано не было.

Под Москвой местные слышали взрывы: смотрите видео

В то же время интересно то, что по данным авиационных служб, после этого случая самолеты изменили направления вылетов и посадок в столичные аэропорты в Подмосковье.

Дым в небе Подмосковья: смотрите видео

Позже российское оборонное ведомство сообщило о "достижениях" российского ПВО. Как выяснилось, российские захватчики мощно уничтожили над территорией Московской области небольшой воздушный шар.

В то же время губернатор Подмосковья сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА, а обломки упали на частный дом. По его словам, находившиеся там люди успели эвакуироваться, а потому, пострадавших вроде бы нет.

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