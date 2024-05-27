Об этом сообщают российские СМИ. Своеобразные "поздравления" принимают жители населенного пункта Балашиха, что почти возле Москвы, расстояние между которыми около 28 километров, информирует 24 Канал.
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В Подмосковье – громко
Российские телеграмм-каналы активно распространяют видео местных жителей, которые сообщают о якобы сбитом беспилотнике в Подмосковье. Сообщалось, что он был сбит над Балашихой.
Так, десятки жителей говорят, что слышали сильный взрыв. Кроме того, были заявления о работе систем "славной" российской противовоздушной обороны.
У меня руки колбасятся. Так страшно никогда не было! Оно бабахнуло дважды здесь,
– пожаловалась одна из очевидцев.
Россияне жалуются на взрывы: смотрите видео
Отмечается, что на месте работают сотрудники оперативных служб страны-агрессора. В то же время никакой официальной информации или заявлений местных властей в течение определенного времени обнародовано не было.
Под Москвой местные слышали взрывы: смотрите видео
В то же время интересно то, что по данным авиационных служб, после этого случая самолеты изменили направления вылетов и посадок в столичные аэропорты в Подмосковье.
Дым в небе Подмосковья: смотрите видео
Позже российское оборонное ведомство сообщило о "достижениях" российского ПВО. Как выяснилось, российские захватчики мощно уничтожили над территорией Московской области небольшой воздушный шар.
В то же время губернатор Подмосковья сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА, а обломки упали на частный дом. По его словам, находившиеся там люди успели эвакуироваться, а потому, пострадавших вроде бы нет.
Накануне дроны атаковали объекты недалеко от резиденции Путина
- Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев днем, 27 мая, заявил, что якобы "украинские беспилотники" попытались атаковать гражданские объекты на территории Геленджика. Все дроны вроде бы "сбила" ПВО.
- Он уточнил, что якобы по предварительным данным пострадавших нет. На месте падения работали оперативные и специальные службы. Кстати, резиденция российского диктатора Путина занимает площадь более 17,5 тысяч квадратных метров и равна 26 футбольным полям.