Про це повідомляють російські ЗМІ. Своєрідні "привітання" приймають жителі населеного пункту Балашиха, що майже біля Москви, відстань між якими близько 28 кілометрів, інформує 24 Канал.

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У Підмосков'ї – гучно

Російські телеграм-канали активно поширюють відео місцевих мешканців, які повідомляють про нібито збитий безпілотник у Підмосков'ї. Повідомлялося, що його було збито над Балашихою.

Так, десятки мешканців кажуть, що чули сильний вибух. Крім того, були заяви про роботу систем "славетної" російської протиповітряної оборони.

У мене руки ковбасяться. Так страшно ніколи не було! Воно бабахнуло двічі тут,

– поскаржилася одна із очевидців.

Росіяни бідкаються на вибухи: дивіться відео

Зазначається, що на місці працюють працівники оперативних служб країни-агресорки. Водночас жодної офіційної інформації чи заяв місцевої влади протягом певного часу оприлюднено не було.

Під Москвою місцеві чули вибухи: дивіться відео

Водночас цікавим є те, що за даними авіаційних служб, після цього випадку літаки змінили напрямки вильотів та посадок у столичні аеропорти в Підмосков'ї.

Дим у небі Підмосков'я: дивіться відео

Пізніше російське оборонне відомство повідомило про "здобутки" російської пво. Як з'ясувалося, російські загарбники потужно знищили над територією Московської області невелику повітряну кулю.

Водночас губернатор Підмосков'я повідомив, що у мікрорайоні Кучіно в Балашисі система ППО збила БПЛА, а уламки впали на приватний будинок. За його словами, люди, які там перебували, встигли евакуюватися, а тому, постраждалих нібито немає.

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