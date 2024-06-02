За словами окупантів, Курську область атакував БпЛА, а ось Бєлгородська область була під атакою FPV-дрона. Так, російські телеграм-канали пишуть про неспокійну ніч в регіонах Росії, інформує 24 Канал.

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Окупанти скаржаться на атаку дронів

Російські телеграм-канали писали, що ввечері 1 червня над Курською областю зафіксували БпЛА. Таку інформацію там поширили з посиланням на Міноборони країни-агресорки.

Звісно, не обійшло і без історій про успішну роботу російського "пе-ве-о". Там заявили, що близько 20:30 засобами їхньої ППО над територією Курської області знищили дрон.

Однак на цьому неспокій в регіоні не закінчився. Вже вночі 2 червня в телеграм-каналах писали, що "над Курськом гучно". Там знову заявляли, що за попередньою інформацією, спрацювала система ППО.

Скаржилися на атаку дрона і в Бєлгородській області. В російських телеграм-каналах з посиланням на губернатора області писали, що село Івня Івнянського району зазнало атаки за допомогою FPV-дрону. Там заявили, що, мовляв, "внаслідок його детонації у повітрі сталося займання покрівлі комерційної будівлі". Також зазначили, що постраждалих немає.

Губернатор також додав, що оперативні служби працюють на місці і здійснюється гасіння займання.



В Бєлгородській області скаржилися на атаку FPV-дрона / Фото російський телеграм-канал



В Бєлгородській області гасять пожежу / Фото російський телеграм-канал

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