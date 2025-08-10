10 августа оккупанты разбомбили автовокзал в Запорожье. В ОВА показали кадры уничтоженного объекта транспортной инфраструктуры.

В промежутке между 17:50 и 17:55 российские военные совершили обстрел областного центра авиабомбами. В результате атаки частично разрушены два здания гражданской инфраструктуры, автомобили и рядом расположенные дома, передает 24 Канал.

Какие последствия удара по автовокзалу в Запорожье?

По состоянию на 20:00 известно о 19 пострадавших. Они получили множественные минно-взрывные травмы конечностей, головы, брюшной полости.

Руины автовокзала / Фото ОГА и ГСЧС

Кроме автовокзала, повреждены семь многоквартирных домов и нежилые помещения.

Ликвидация последствий обстрела Запорожье: видео ГСЧС

К слову, ранее оккупанты атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. Наибольшие повреждения получил Синельниковский район, где пострадали инфраструктура и частные дома.

Оккупанты объяснили свой удар по железнодорожному узлу на Днепропетровщине, тем, что он якобы служил логистическим путем для ВСУ.

Ночью 10 августа Чугуевский район подвергся атакам врага, в частности пострадал детский сад, складское здание и другие объекты.