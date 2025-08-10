Выросло количество жертв атаки на Черновцы 12 июля: в больнице умерла 71-летняя женщина
- Число жертв атаки на Черновцы 12 июля возросло до 5 человек.
- В больнице умерла раненая 71-летняя Ярослава Клипич.
Возросло количество жертв в результате российского удара по многоэтажке в Черновцах 12 июля. В общей сложности погибли 5 человек.
На рассвете 12 июля российские военные атаковали Черновицкую область "Шахедами" и ракетой. В результате ударов по областному центру повреждены детский сад, девятиэтажка, жилые дома, административные здания, магазины и автомобили, передает 24 Канал.
Что известно о жертвах российской атаки 12 июля?
Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что 10 августа количество жертв в результате российского ракетного удара по многоквартирному дому 12 июля возросло до 5 человек.
В больнице умерла еще одна пострадавшая от вражеского обстрела – 71-летняя Ярослава Клипич из Снятина – жена Василия Клипича, который пострадал вместе с ней и умер в больнице 16 июля.
Наши врачи сделали все возможное… однако полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью,
– отметил чиновник.
Напомним, что среди жертв удара по Черновцам также 43-летний работник Снятинского горсовета Святослав Лазаренко и 26-летняя заведующая одной из черновицких аптек Диана Кравченко.
25 июля в больнице умерла тяжелораненая черновчанка – 44-летняя Илона Капельницкая. Илона в 2015 году пошла добровольно на фронт защищать Украину. После демобилизации активно занималась волонтерской работой и до последнего дня поддерживала Вооруженные силы Украины.