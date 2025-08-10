Зросла кількість жертв внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Чернівцях 12 липня. Загалом загинуло 5 людей.

На світанку 12 липня російські військові атакували Чернівецьку область "Шахедами" і ракетою. Унаслідок ударів по обласному центру пошкоджено дитячий садочок, дев'ятиповерхівку, житлові будинки, адміністративні будівлі, магазини та автомобілі, передає 24 Канал.

Що відомо про жертв російської атаки 12 липня?

Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що 10 серпня кількість жертв внаслідок російського ракетного удару по багатоквартирному будинку 12 липня зросла до 5 осіб.

У лікарні померла ще одна постраждала від ворожого обстрілу – 71-річна Ярослава Клипич зі Снятина – дружина Василя Клипича, який постраждав разом з нею та помер в лікарні 16 липня.

Наші лікарі зробили усе можливе… однак отримані поранення виявились несумісними із життям,

– зазначив посадовець.

Нагадаємо, що серед жертв удару по Чернівцях також 43-річний працівник Снятинської міськради Святослав Лазаренко та 26-річна завідувачка однієї з чернівецьких аптек Діана Кравченко.

25 липня в лікарні померла важкопоранена чернівчанка – 44-річна Ілона Капельницька. Ілона у 2015 році пішла доброволицею на фронт захищати Україну. Після демобілізації активно займалася волонтерською роботою й до останнього дня підтримувала Збройні Сили України.