Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.
Зверніть увагу Масований обстріл України 12 липня: в яких містах лунали вибухи та все про наслідки
Росія вкотре масовано атакувала Україну в ніч на 12 липня. Під ударом окупантів були, зокрема, Чернівці. Внаслідок ворожої атаки є жертви й постраждалі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.
Зверніть увагу Масований обстріл України 12 липня: в яких містах лунали вибухи та все про наслідки