Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.

Зверніть увагу Масований обстріл України 12 липня: в яких містах лунали вибухи та все про наслідки

Що відомо про жертв і постраждалих у Чернівцях 12 липня?