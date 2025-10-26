После удара по плотине Белгородского водохранилища россияне в Волчанске оказались отрезанными

Уровень воды в Белгородском водохранилище снизился примерно на 1 метр. Из-за разлива российские войска в Волчанске оказались отрезанными от основных сил.

Блиндажи россиян также были подтоплены. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 16 армейский корпус ВСУ.

Какие сложности возникли у россиян из-за удара по дамбе Белгородского водохранилища?

В течение лета российские войска имели благоприятные условия для продвижения, поскольку реки Северский Донец и Волчья обмелели из-за уменьшения осадков.

Кроме того, оккупанты накопили значительное количество резервов и начали проводить наступательные действия.

В 16 корпусе сообщили, что россияне смогли достичь определенных успехов, но это стоило им значительных потерь.

После удара по дамбе на Белгородщине Северский Донец наполнился, и логистика врага усложнилась. Отдельные подразделения оккупантов оказались оторванными от основных сил. Сообщается также о подтоплении блиндажей россиян.

Губернатор Белгородской области сообщил, что в Шебекинском округе вода подтопила 10 земельных участков, а 16 жителей сёл, расположенных ниже дамбы, переехали в ПВРы, остальные — к родственникам.

Что известно об ударе по дамбе Белгородского водохранилища?