Восстановить крайне сложно: по Херсонской ТЭЦ прилетело около 100 снарядов, – ОВА

Россия несколько дней била по Херсонской ТЭЦ. В результате атак по состоянию на 6 декабря без тепла и света остаются 40 тысяч абонентов.

Заместитель начальника Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона назвал ситуацию тяжелой и рассказал, как власть ищет альтернативные способы отопления, передает 24 Канал.

Какие детали атаки по Херсонской ТЭЦ?

В Херсонской ОГА утверждают, что ситуация после российских атак по Херсонской ТЭЦ пока сложная. Без электроснабжения на 6 декабря остаются 40 тысяч абонентов, хотя в городе проживает около 25% населения. Фактически, по словам Толоконникова, речь идет об около 10 тысячах квартир.

Как добавили в ОВА, враг выпустил около сотни снарядов по объекту, и это создало тяжелые условия для восстановления.

Некоторые квартиры, части домов многоквартирных и частных мы обогреваем другим способом, другими котельными. Но и они подвергаются также обстрелам,

– сообщил Толоконников.

Хотя городская администрация уверяет, что пока имеет запасы калориферов, она все же обратилась за помощью к благотворительным организациям и Нафтогазу, чтобы обеспечить теплом потребителей.

Отсутствие сильных морозов пока помогает переживать ситуацию, однако люди вынуждены пользоваться электрообогревателями или газовыми приборами.

Толоконников отметил, что восстановление ТЭЦ после таких ударов требует времени.

Россия бьет по энергетике: какие последствия?