Россия воюет с пенсионерами: что известно о погибших в Яровой в Донецкой области
11 сентября, 08:15
5

Россия воюет с пенсионерами: что известно о погибших в Яровой в Донецкой области

София Рожик
Основные тезисы
  • 9 сентября Россия атаковала поселок Яровая в Донецкой области, в результате чего погибли 25 человек, еще 18 получили травмы.
  • Среди погибших были пенсионеры, которые пришли получить соцвыплаты, и те, кто хотел воспользоваться услугами Укрпочты.

9 сентября Россия нанесла циничный удар по поселку Яровая в Донецкой области. Под прицелом российских террористов были пенсионеры, которые пришли получить свои соцвыплаты, а также те, кто хотел отправить или получить посылку Укрпочтой.

К сожалению, в результате удара погибли 25 человек, еще 18 получили травмы. 24 Канал рассказывает, что известно о нескольких жертвах этой страшной атаки.

Что известно о погибших в Яровой?

Среди жертв в Яровой есть 4 тела, которые до сих пор не смогли опознать.

Известно, что самому старшему погибшему 87 лет, а самому молодому – 53.

В тот день погиб 73-летний Александр Ефимович Бибко.

Когда-то он служил на флоте, после вернулся жить в Яровую. У мужчины остались дочь, внук.

В списке погибших также есть 74-летняя Бибко Лидия Ивановна.

Ильченко Николай Андреевич – еще одна жертва россиян. Он ребенок Второй мировой войны, родился в 1938 году.

Одни нацисты забрали у него детство, другие – забрали жизнь,
отметили в "Их убила Россия".

Среди жертв – 64-летний Анатолий Негодуйко. У мужчины есть брат Сергей, и он остался проживать в оккупированном Крыму и в соцсетях активно поддерживает Россию.

В тот день также погибла 73-летняя Екатерина Беликова. У нее остались дочь, зять и 2 внучки.

Россия также убила Зинаиду Орлову.

Соучредитель платформы "Мемориал" Гаяне Авакян рассказала, что познакомилась с бабушкой в 2022 году, когда вместе с командой после деоккупации поселка приехали туда документировать для проекта "Свои".

Буквально остановились у ворот ее разбитого дома на границе Яровой и леса – и завели разговор. Баба Зина встретила нас радушно, с улыбкой. Хотя говорила о тяжелых для нее вещах, об оккупации и обстрелах. Была, несмотря на все, оптимисткой, и помогала выживать еще одной бабушке, еще старше себя,
– написала она.

У женщины есть сын, внучка. Все родственники живут в России. Сын, когда в 2022 году впервые за время полномасштабной войны услышал мать, сказал, что нет времени говорить. Он бросил трубку, а бабушка Зина продолжала говорить, что очень скучает, обнимает и любит.

Обратите внимание. Историю Зинаиды Орловой можно посмотреть по ссылке.

Также от рук России в Яровой погибли:

  • Новикова Татьяна Григорьевна, 22.07.1953,

  • Половинко Валентина Петровна, 07.03.1951,

  • Слищенко Любовь Ивановна, 28.01.1953,

  • Глухенький Анатолий Анатольевич, 25.03.1963,

  • Васильев Александр Аркадьевич, 19.10.1959,

  • Нежиденкова Наталья Степановна, 18.10.1946,

  • Соляник Елена Николаевна, 11.05.1971,

  • Дука Сергей Юрьевич, 15.09.1971,

  • Долгополов Виктор Борисович, 11.07.1953,

  • Величко Василий Павлович, 17.03.1954,

  • Зубкова Людмила Витальевна, 03.11.1958,

  • Бойко Валентина Алексеевна, 19.12.1956,

  • Пузик Татьяна Дмитриевна, 18.04.1957,

  • Баранник Галина Алексеевна, 30.10.1951,

  • Шевченко Зоя Андреевна 20.10.1961,

  • 3 неустановленных женщины и 1 неустановленный мужчина,

В OBOZ.UA пообщались с жителями поселка.

Я считаю, что российский удар навел кто-то из местных. Здесь есть те, кто ждет "русский мир". Бомба попала именно туда и именно в назначенное время. Более двадцати человек погибло. Те, кто все это видел, говорят, что зрелище было ужасным. И до сих пор несколько человек не опознаны, 
– рассказала одна из женщин.

До прихода россиян в Яровой была курортная зона. Местные жители работали в окрестных отелях. Теперь к поселку снова приближается фронт.

Что известно об ударе по Яровой?

  • Установлено, что Россия сбросила на Яровую управляемую авиабомбу.

  • Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский отметил, что машина стояла под деревьями, чтобы уменьшить риск быть замеченными, и это не помогло. Он считает, что кто-то сдал координаты этого места. Уже согласован новый порядок выдачи пенсий в прифронтовой зоне.

  • Относительно раненых, то это лица 38 – 79 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы, ампутации, осколочные ранения, переломы.