К сожалению, в результате удара погибли 25 человек, еще 18 получили травмы. 24 Канал рассказывает, что известно о нескольких жертвах этой страшной атаки.

Смотрите также Авиаудар по Яровой в Донецкой области: возросло количество погибших, еще 18 человек пострадали

Что известно о погибших в Яровой?

Среди жертв в Яровой есть 4 тела, которые до сих пор не смогли опознать.

Известно, что самому старшему погибшему 87 лет, а самому молодому – 53.

В тот день погиб 73-летний Александр Ефимович Бибко.

Когда-то он служил на флоте, после вернулся жить в Яровую. У мужчины остались дочь, внук.

В списке погибших также есть 74-летняя Бибко Лидия Ивановна.

Ильченко Николай Андреевич – еще одна жертва россиян. Он ребенок Второй мировой войны, родился в 1938 году.

Одни нацисты забрали у него детство, другие – забрали жизнь,

отметили в "Их убила Россия".

Среди жертв – 64-летний Анатолий Негодуйко. У мужчины есть брат Сергей, и он остался проживать в оккупированном Крыму и в соцсетях активно поддерживает Россию.

В тот день также погибла 73-летняя Екатерина Беликова. У нее остались дочь, зять и 2 внучки.

Россия также убила Зинаиду Орлову.

Соучредитель платформы "Мемориал" Гаяне Авакян рассказала, что познакомилась с бабушкой в 2022 году, когда вместе с командой после деоккупации поселка приехали туда документировать для проекта "Свои".

Буквально остановились у ворот ее разбитого дома на границе Яровой и леса – и завели разговор. Баба Зина встретила нас радушно, с улыбкой. Хотя говорила о тяжелых для нее вещах, об оккупации и обстрелах. Была, несмотря на все, оптимисткой, и помогала выживать еще одной бабушке, еще старше себя,

– написала она.

У женщины есть сын, внучка. Все родственники живут в России. Сын, когда в 2022 году впервые за время полномасштабной войны услышал мать, сказал, что нет времени говорить. Он бросил трубку, а бабушка Зина продолжала говорить, что очень скучает, обнимает и любит.

Обратите внимание. Историю Зинаиды Орловой можно посмотреть по ссылке.

Также от рук России в Яровой погибли:

Новикова Татьяна Григорьевна, 22.07.1953,

Половинко Валентина Петровна, 07.03.1951,

Слищенко Любовь Ивановна, 28.01.1953,

Глухенький Анатолий Анатольевич, 25.03.1963,

Васильев Александр Аркадьевич, 19.10.1959,

Нежиденкова Наталья Степановна, 18.10.1946,

Соляник Елена Николаевна, 11.05.1971,

Дука Сергей Юрьевич, 15.09.1971,

Долгополов Виктор Борисович, 11.07.1953,

Величко Василий Павлович, 17.03.1954,

Зубкова Людмила Витальевна, 03.11.1958,

Бойко Валентина Алексеевна, 19.12.1956,

Пузик Татьяна Дмитриевна, 18.04.1957,

Баранник Галина Алексеевна, 30.10.1951,

Шевченко Зоя Андреевна 20.10.1961,

3 неустановленных женщины и 1 неустановленный мужчина,

В OBOZ.UA пообщались с жителями поселка.

Я считаю, что российский удар навел кто-то из местных. Здесь есть те, кто ждет "русский мир". Бомба попала именно туда и именно в назначенное время. Более двадцати человек погибло. Те, кто все это видел, говорят, что зрелище было ужасным. И до сих пор несколько человек не опознаны,

– рассказала одна из женщин.

До прихода россиян в Яровой была курортная зона. Местные жители работали в окрестных отелях. Теперь к поселку снова приближается фронт.

Что известно об ударе по Яровой?