На жаль, унаслідок удару загинули 25 осіб, ще 18 отримали травми. 24 Канал розповідає, що відомо про кількох жертв цієї страшної атаки.

Що відомо про загиблих у Яровій?

Серед жертв у Яровій є 4 тіла, які досі не змогли опізнати.

Відомо, що найстаршому загиблому 87 років, а наймолодшому – 53.

Того дня загинув 73-річний Олександр Юхимович Бибко.

Колись він служив на флоті, опісля повернувся жити у Ярову. У чоловіка залишилися донька, онук.

У списку загиблих також є 74-річна Бибко Лідія Іванівна.

Ільченко Микола Андрійович – ще одна жертва росіян. Він дитина Другої світової війни, народився у 1938 році.

Одні нацисти забрали в нього дитинство, інші – забрали життя,

зауважили у "Їх вбила Росія".

Серед жертв – 64-річний Анатолій Негодуйко. У чоловіка є брат Сергій, та він залишився проживати в окупованому Криму і у соцмережах активно підтримує Росію.

Того дня також загинула 73-річна Катерина Бєлікова. У неї залишилися донька, зять і 2 внучки.

Росія також вбила Зінаїду Орлову.

Співзасновниця платформи "Меморіал" Гаяне Авакян розповіла, що познайомилася із бабусею у 2022 році, коли разом із командою після деокупації селища приїхали туди документувати для проєкту "Свої".

Буквально зупинилися у воріт її розбитої хати на межі Ярової і лісу – і завели розмову. Баба Зіна зустріла нас радушно, з посмішкою. Хоча говорила про важкі для неї речі, про окупацію та обстріли. Була, не дивлячись на все, оптимісткою, і допомагала виживати ще одній бабусі, ще старшій за себе,

– написала вона.

У жінки є син, внучка. Усі родичі живуть у Росії. Син, коли у 2022 році вперше за час повномасштабної війни почув матір, сказав, що не має часу говорити. Він покинув слухавку, а бабуся Зіна продовжувала говорити, що дуже сумує, обіймає і любить.

Зверніть увагу. Історію Зінаїди Орлової можна переглянути за посиланням.

Також від рук Росії у Яровій загинули:

Новікова Тетяна Григорівна, 22.07.1953,

Половинко Валентина Петрівна, 07.03.1951,

Слищенко Любов Іванівна, 28.01.1953,

Глухенький Анатолій Анатолійович, 25.03.1963,

Васильєв Олександр Аркадійович, 19.10.1959,

Нежиденкова Наталія Степанівна, 18.10.1946,

Соляник Олена Миколаївна, 11.05.1971,

Дука Сергій Юрійович, 15.09.1971,

Долгополов Віктор Борисович, 11.07.1953,

Величко Василь Павлович, 17.03.1954,

Зубкова Людмила Віталіївна, 03.11.1958,

Бойко Валентина Олексіївна, 19.12.1956,

Пузик Тетяна Дмитрівна, 18.04.1957,

Баранник Галина Олексіївна, 30.10.1951,

Шевченко Зоя Андріївна 20.10.1961,

3 невстановлених жінки та 1 невстановлений чоловік,

В OBOZ.UA поспілкувалися із мешканцями селища.

Я вважаю, що російський удар навів хтось із місцевих. Тут є ті, хто чекає на "русскій мір". Бомба влучила саме туди й саме в призначений час. Понад двадцять людей загинуло. Ті, хто все це бачив, кажуть, що видовище було жахливим. І досі кілька людей не впізнані,

– розповіла одна із жінок.

До приходу росіян у Яровій була курортна зона. Місцеві мешканці працювали у навколишніх готелях. Тепер до селища знову наближається фронт.

Що відомо про удар по Яровій?