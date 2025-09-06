Укр Рус
6 сентября, 20:42
1

ВСУ поразили командный пункт россиян в Запорожье: видео удара

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Штурмовики нанесли удар по командному пункту россиян вблизи населенного пункта Луговое в Запорожье.
  • В результате атаки один российский военнослужащий был ликвидирован, еще один ранен.

Украинские защитники успешно уничтожают вражеские силы на оккупированных территориях. Так, штурмовики поразили командный пункт россиян в Запорожье.

210 отдельный штурмовой полк поделился кадрами, на которых зафиксирован точный удар по командному пункту противника, передает 24 Канал.

Что известно об ударе по оккупантам в Запорожье?

Прилет по оккупантам произошел вблизи населенного пункта Луговое в Запорожье. Врага атаковали воины из 1 штурмового батальона.

Где расположено Луговое на карте

Отмечается, что один российский военнослужащий ликвидирован, еще один получил ранения.

Как ВСУ устроили "хлопок" для захватчиков на Запорожье: смотрите видео

Что известно о последних потерях России в войне против Украины?

  • По состоянию на 6 сентября 2025 года общие потери агрессора в личном составе составляют около 1 087 180 человек.
  • Украинский военный из 425 отдельного штурмового полка обманул россиян, притворившись одним из них, и ликвидировал двух оккупантов.
  • Десантники 79-й бригады уничтожили российскую колонну из 7 единиц техники возле Покровска с помощью HIMARS и FPV-дронов. Также было ликвидировано не менее 50 российских военных.