15 сентября, 10:34
Россияне ударили авиабомбами по центру Краматорска в Донецкой области: есть раненые

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • Поздно вечером 14 сентября российские военные ударили авиабомбами по центру Краматорска в Донецкой области.
  • В результате атаки пострадали 9 человек, соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.

Поздно вечером воскресенья, 14 сентября, российские военные продолжили обстреливать Донецкую область. В частности, взрывы прогремели в центре Краматорска.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Краматорский городской совет. В результате вражеского удара есть пострадавшие.

Что известно об обстреле Краматорска 14 сентября?

Оккупанты попали по центральной части города с помощью трех ФАБ-250 с модулем УМПК. Обстрел Краматорска состоялся около 23:10.

По состоянию на утро воскресенья, 15 сентября, известно о 9 раненых людях. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Соответствующие службы и коммунальные предприятия работают над ликвидацией последствий,
– говорится в сообщении.

Последствия удара по Краматорску: смотрите фото

 

Российские обстрелы: последние новости

  • Поздно вечером 14 сентября под ракетным ударом оказалась окраина села в Боромлянской общине Сумской области. Пострадали люди, собиравшие урожай, госпитализированы 11 человек.
  • Ночью 15 сентября россияне атаковали Запорожье. Враг ударил по пригороду областного центра и по меньшей мере 4 раза – по Кушугумской общине.
  • Также ночью 15 сентября пострадали 3 района Днепропетровской области, там горели медучреждение и лес, повреждено транспортное предприятие.