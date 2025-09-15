Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Краматорский городской совет. В результате вражеского удара есть пострадавшие.
Что известно об обстреле Краматорска 14 сентября?
Оккупанты попали по центральной части города с помощью трех ФАБ-250 с модулем УМПК. Обстрел Краматорска состоялся около 23:10.
По состоянию на утро воскресенья, 15 сентября, известно о 9 раненых людях. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Соответствующие службы и коммунальные предприятия работают над ликвидацией последствий,
– говорится в сообщении.
Последствия удара по Краматорску: смотрите фото
Российские обстрелы: последние новости
- Поздно вечером 14 сентября под ракетным ударом оказалась окраина села в Боромлянской громаде Сумской области. Пострадали люди, собиравшие урожай, госпитализированы 11 человек.
- Ночью 15 сентября россияне атаковали Запорожье. Враг ударил по пригороду областного центра и по меньшей мере 4 раза – по Кушугумской громаде.
- Также ночью 15 сентября пострадали 3 района Днепропетровской области, там горели медучреждение и лес, повреждено транспортное предприятие.