Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Краматорский городской совет. В результате вражеского удара есть пострадавшие.

Что известно об обстреле Краматорска 14 сентября?

Оккупанты попали по центральной части города с помощью трех ФАБ-250 с модулем УМПК. Обстрел Краматорска состоялся около 23:10.

По состоянию на утро воскресенья, 15 сентября, известно о 9 раненых людях. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Соответствующие службы и коммунальные предприятия работают над ликвидацией последствий,

– говорится в сообщении.

Последствия удара по Краматорску: смотрите фото

