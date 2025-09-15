Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Краматорську міську раду. Унаслідок ворожого удару є постраждалі.

Дивіться також Ворог вдарив авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині: все, що відомо про атаку

Що відомо про обстріл Краматорська 14 вересня?

Окупанти поцілили по центральній частині міста за допомогою трьох ФАБ-250 з модулем УМПК. Обстріл Краматорська відбувся близько 23:10.

Станом на ранок неділі, 15 вересня, відомо про 9 поранених осіб. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

Відповідні служби та комунальні підприємства працюють над ліквідацією наслідків,

– йдеться в повідомленні.

Наслідки удару по Краматорську: дивіться фото

