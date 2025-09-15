Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Краматорську міську раду. Унаслідок ворожого удару є постраждалі.
Дивіться також Ворог вдарив авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині: все, що відомо про атаку
Що відомо про обстріл Краматорська 14 вересня?
Окупанти поцілили по центральній частині міста за допомогою трьох ФАБ-250 з модулем УМПК. Обстріл Краматорська відбувся близько 23:10.
Станом на ранок неділі, 15 вересня, відомо про 9 поранених осіб. Усім постраждалим надають медичну допомогу.
Відповідні служби та комунальні підприємства працюють над ліквідацією наслідків,
– йдеться в повідомленні.
Наслідки удару по Краматорську: дивіться фото
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Російські обстріли: останні новини
- Пізно ввечері 14 вересня під ракетним ударом опинилася околиця села в Боромлянській громаді Сумщини. Постраждали люди, що збирали врожай, госпіталізовано 11 осіб.
- Уночі 15 вересня росіяни атакували Запоріжжя. Ворог вдарив по передмістю обласного центру та щонайменше 4 рази – по Кушугумській громаді.
- Також вночі 15 вересня постраждали 3 райони Дніпропетровщини, там горіли медзаклад і ліс, пошкоджено транспортне підприємство.