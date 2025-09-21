В пятницу, 19 сентября, российские военные продолжили атаковать Черниговскую область. Они сбросили на одну из центральных улиц Нежина неизвестные взрывчатые вещества.

Детали рассказал городской голова Нежина Александр Кодола. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно об атаке на Нежин 19 сентября?

В результате вражеской атаки, во время которой оккупанты сбросили неизвестную взрывчатку с дрона прямо на проезжую часть, никто не пострадал, автомобили также не повреждены.

Это новый вид атаки, до этого такого россияне не применяли. Пока специалисты разбираются, что это были за взрывчатые вещества,

– уточнил мэр города.

К слову, момент удара попал на видео.

Момент сброса неизвестного взрывчатого вещества: смотрите видео

