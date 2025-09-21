У п'ятницю, 19 вересня, російські військові продовжили атакувати Чернігівщину. Вони скинули на одну з центральних вулиць Ніжина невідомі вибухові речовини.

Деталі розповів міський голова Ніжина Олександр Кодола. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про атаку на Ніжин 19 вересня?

Унаслідок ворожої атаки, під час якої окупанти скинули невідому вибухівку з дрона просто на проїжджу частину, ніхто не постраждав, автомобілі також не пошкоджено.

Це новий вид атаки, до цього такого росіяни не застосовували. Поки фахівці розбираються, що то були за вибухові речовини,

– уточнив мер міста.

До слова, момент удару потрапив на відео.

Момент скиду невідомої вибухової речовини: дивіться відео

