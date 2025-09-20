Про це пише 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Чи постраждали службовці й медики під час атаки на Чернігівську область?

Увечері в п'ятницю, 19 вересня, поліцейські та лікарі швидкої допомоги поїхали на місце падіння російського безпілотника. Там, надававши допомогу, вони потрапили під повторний обстріл.

Вибухи пролунали неподалік дорожньої станції. Поліціянти поїхали на місце, де вже працювали медики.

Під’їхавши ближче для оцінки ситуації, патрульні потрапили під повторний ворожий обстріл, унаслідок якого зазнали пошкоджень службові автомобілі поліції та швидкої допомоги,

– зазначив Білошицький.

Поліцейські розпочали роботи з ліквідації наслідків, перекрили рух автодорогою. Медики змогли оперативно ушпиталити постраждалих. Їм забезпечили необхідний супровід до лікарні. Серед особового складу ніхто не постраждав. Один з парцівників повідомив, що його врятував саме автомобіль.

Повторна атака під час ліквідація наслідків у Чернігівській області: дивіться відео

Поліціянти вкотре закликали громадян не ігноруйвати правила безпеки під час ворожих обстрілів.

Що відомо про нещодавню атаку по Україні?