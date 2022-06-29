Мирно спала: от ракетного удара по Очакову погибла 6-летняя девочка – ужасное фото 18+

Ночью 28 июня россияне обстреляли Николаевщину, в частности Очаков. Погибли три человека, среди которых 6-летняя девочка.

Кроме того, есть 6 раненых, из них – 4 ребенка. Одной 13 лет, другой – 16, трехмесячный младенец находится в коме.

Важно Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, в Очакове также неспокойно – есть погибшие.

Девочка спала

Погибший ребенок мирно спал, когда оккупанты ударили по жилым районам. Они выбрали коварное время – 05:00. В результате этого – прямые попадания по домам мирных жителей.

Тело девочки обнаружили под завалами. В сети обнародовали страшное фото.



6-летнюю девочку нашли под завалами / Фото из фейсбука Николая Кулебы

Обстрелы Николаева

Россияне активно обстреливают Николаевщину. В частности, 28 июня оккупанты нанесли удар по областному центру. Они выпустили около 11 ракет, часть из которых сбила ПВО.

Утром 29 июня оккупанты снова запустили 8 ракет по Николаеву. Они попали в многоэтажку в спальном районе. В результате удара несколько этажей разрушены полностью. Кроме того, выбило окна в соседних домах.

В ГСЧС заявили, что погибли 4 человека, еще 2 – пострадали. Сейчас спасатели разбирают завалы и помогают людям эвакуироваться.

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