Удар дронов по Одессе: СМИ пишут, что пострадал из-за обломка 5-летний ребенок, есть погибшие
В Одессе и области в очередной раз было неспокойно ночью из-за ракет и дронов, которые оккупанты запускали по региону. В результате есть погибшие и пострадавшие.
В конце суток 9 июня в Одесской области и в других регионах нашего государства прозвучала воздушная тревога. Вскоре, после полуночи, стало известно, что эту область атакуют российские дроны иранского производства типа "Шахед".
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Что известно о пострадавших и жертвах из-за этого удара, информирует 24 Канал со ссылкой на ОК "Юг", а также местные телеграм-каналы.
Атака на Одессу
Отметим, сначала были официальные сообщения от ОК "Юг", что Одессу атакуют беспилотники и следует позаботиться о безопасности, ведь даже обломки дронов могут натворить немало бед. К сожалению, так и случилось.
Около 02:30 там сообщили, что из-за падения обломка вспыхнул пожар в одном из жилых домов и есть 3 погибших. Однако силам ПВО удалось сбить все "Шахеды".
Пожар площадью 50 квадратных метров оперативно ликвидирован. Трое гражданских погибли. Взрывной волной повреждено несколько многоквартирных домов вокруг,
– говорится в сообщении.
Там отмечено, что 10 человек были ранены. Телеграм-каналы более подробно расписывали о нескольких пострадавших из-за этой атаки. Собственно, пострадали:
- 5-летняя девочка из-за попадания обломка в голову – ее госпитализировали;
- 85-летняя женщина также из-за обломка;
- 42-летняя женщина при таких же обстоятельствах.
Пожар в Одессе из-за падения обломка: смотрите видео
Обломок дрона попал в жилой дом / Фото Суспільне
Пожар в Одессе в результате атаки / Фото Гончаренко
Кроме того, в результате падения одной из вражеских воздушных целей образовалась воронка на одной из детских площадок Одессы.
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Это очередное доказательство того, что следует быть осмотрительным во время каждого обстрела, ведь российские ракеты и беспилотники часто попадают в гражданские объекты или падают вблизи них.
В каких еще областях была тревога
Отметим, что сообщения об опасности в ночь с 9 на 10 июня также звучали в следующих областях:
- Черниговская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Херсонская;
- Николаевская;
- Кировоградская;
- Полтавская.