Удар дронів по Одесі: ЗМІ пишуть, що постраждала через падіння уламка 5-річна дитина, є загиблі

В Одесі й області вкотре було неспокійно вночі через ракети та дрони, що окупанти запускали по регіону. Внаслідок цього, ймовірно, є загиблі та постраждалі.

Наприкінці доби, 9 червня, на Одещині та в інших регіонах нашої держави пролунала повітряна тривога. Згодом, після опівночі, стало відомо, що цю область атакують російські дрони іранського виробництва типу "Шахед".

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Що відомо про потерпілих та жертв через цей удар, інформує 24 Канал з посиланням на ОК "Південь", а також місцеві телеграм-канали.

Атака на Одесу

Зазначимо, що спершу були офіційні повідомлення від ОК "Південь", що Одесу атакують безпілотники та слід подбати про безпеку, адже навіть уламки дронів можуть наробити чимало лиха. На жаль так і трапилось.

Близько 02:30 там повідомили, що через падіння уламка спалахнула пожежа в одному з житлових будинків та є 3 загиблих. Однак загалом силам ППО вдалось збити всі "Шахеди".

Пожежу площею 50 квадратних метрів оперативно ліквідовано. Троє цивільних загинули. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо,

– йдеться в повідомленні.

Там зазначено, що 10 осіб було поранено. Телеграм-канали більш детально розписували про декількох потерпілих через цю атаку. Власне, постраждали:

5-річна дівчинка через влучання уламка в голову – її госпіталізували;

85-річна жінка також через уламок;

42-річна жінка за таких же обставин.

Пожежа в Одесі через падіння уламка: дивіться відео

Уламок дрона влучив у житловий будинок / фото "Суспільне"

Пожежа в Одесі внаслідок атаки / фото Гончаренка

Окрім того, внаслідок падіння однієї з ворожих повітряних цілей утворилась воронка на одному з дитячих майданчиків Одеси.

Наслідки падіння ворожого БпЛА на дитячий майданчик: відео (є нецензурна лексика, 18+)

Це є черговим доказом того, що слід бути обачним під час кожного обстрілу, адже російські ракети та безпілотники часто влучають у цивільні об'єкти або падають поблизу них.

У яких ще областях була тривога

Зазначимо, що повідомлення про небезпеку у ніч з 9 на 10 червня також лунали у таких областях: