Россия атаковала Польшу беспилотниками в ночь на 10 сентября. Диктатор не хочет сейчас начинать войну с Европой. Он сделал это с другой целью.

Об этом 24 Каналу рассказал соучредитель УБОП, член Международной полицейской ассоциации Валерий Кур. По его словам, диктатор Владимир Путин близок к ментальности блатного мира. Многие его действия соответствуют логике тамошнего сообщества.

Почему Россия ударила по Польше?

Как отметил Кур, диктатор попытался "проверить на слабо" Польшу и страны НАТО. Он явно не хотел сейчас начать реальную войну. Но это еще один его шаг к своеобразной гибридной войне против европейских стран.

К сожалению, Запад не отреагировал достаточно решительно на такие действия со стороны России. Нужно было действовать значительно агрессивнее, чтобы поставить диктатора на место.

Определенная забывчивость, долгий мирный жизненный путь и другие вещи не позволили им жестко противостоять. Сегодня Путин доволен,

– сказал Кур.

При этом российский диктатор вполне может доиграться такими действиями. Это подтолкнуло страны Запада, в частности Польшу и государства Балтии, усилить подготовку к возможной агрессии со стороны России. Уже даже были сообщения об определенном сотрудничестве с Украиной.

Атака российских беспилотников по Польше: коротко