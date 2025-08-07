Украина метко ударила по аэродрому "Приморско-Ахтарск", откуда Россия запускала "Шахеды". Спутниковые снимки подтвердили поражение по меньшей мере трех складов с дронами и объектов авиационной инфраструктуры на аэродроме в Краснодарском крае.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на osint-проект "Киберборошно". В ночь с 1 на 2 августа украинские Силы обороны поразили стратегически важную цель в тылу врага - аэродром "Приморско-Ахтарск" в Краснодарском крае, расположенный примерно в 230 километрах от линии фронта.

Удар по "шахедному" гнезду

Именно с этой точки оккупанты систематически запускали дроны-камикадзе "Shahed" по украинским городам.

Спутниковый снимок российского аэродрома "Приморско-Ахтарск" после атаки 1 августа 2025 года. Фото: "Киберборошно"

По данным аналитиков OSINT-проекта, спутниковые снимки подтверждают точные попадания по ключевой инфраструктуре:

уничтожено по меньшей мере три здания, где хранились ударные БпЛА "Shahed";

поражен комплекс хранения и подготовки авиационных средств поражения для тактической авиации врага;

замечены пожары и необычная активность у пусковых площадок дронов, что может свидетельствовать о дополнительных потерях техники или складов.

Ранее на этом аэродроме фиксировали до восьми стационарных пусковых установок, которые позволяли россиянам запускать одновременно до 25 "Shahed" за один обстрел. Сама локация прикрывалась системой ПВО С-400, однако это не спасло ее от поражения.

Почему это важно?

"Приморско-Ахтарск" – лишь одна из баз, откуда враг запускает "Шахеды", но ее ударная мощность была существенной. Успешная атака украинских сил позволяет:

уменьшить темп обстрелов,

нарушить логистику российских операторов БпЛА,

отсрочить новые атаки по украинским городам.

Также OSINT-исследователи отмечают, что это не единственная база запуска. Подобные "дронопорты" существуют и в Орловской и Брянской областях, а также в Крыму, но их обнаружить и поразить технически сложнее.

К слову, это – очередной пример успешной работы украинских сил по вражеской инфраструктуре глубоко в тылу. Поражение "Приморско-Ахтарска" – это не только тактическая победа, но и стратегическое сдерживание ударов России дронами по мирным городам Украины.