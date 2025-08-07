Україна влучно вдарила по аеродрому "Приморско-Ахтарськ", звідки Росія запускала "Шахеди". Супутникові знімки підтвердили ураження щонайменше трьох складів з дронами та об’єктів авіаційної інфраструктури на аеродромі в Краснодарському краї.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на osint-проєкт "Кіберборошно". У ніч з 1 на 2 серпня українські Сили оборони вразили стратегічно важливу ціль у тилу ворога — аеродром "Приморско-Ахтарськ" у Краснодарському краї, що розташований приблизно за 230 кілометрів від лінії фронту.

Удар по "шахедному" гнізду

Саме з цієї точки окупанти систематично запускали дрони-камікадзе "Shahed" по українських містах.

Супутниковий знімок російського аеродрому "Приморсько-Ахтарськ" після атаки 1 серпня 2025. Фото: "Кіберборошно"

За даними аналітиків OSINT-проєкту, супутникові знімки підтверджують точні влучання по ключовій інфраструктурі:

знищено щонайменше три будівлі, де зберігалися ударні БпЛА "Shahed";

уражено комплекс зберігання та підготовки авіаційних засобів ураження для тактичної авіації ворога;

помічено пожежі та незвичну активність біля пускових майданчиків дронів, що може свідчити про додаткові втрати техніки чи складів.

Раніше на цьому аеродромі фіксували до восьми стаціонарних пускових установок, які дозволяли росіянам запускати одночасно до 25 "Shahed" за один обстріл. Сама локація прикривалась системою ППО С-400, однак це не врятувало її від ураження.

Чому це важливо?

"Приморско-Ахтарськ" – лише одна з баз, звідки ворог запускає "Шахеди", але її ударна потужність була суттєвою. Успішна атака українських сил дозволяє:

зменшити темп обстрілів,

порушити логістику російських операторів БпЛА,

відтермінувати нові атаки по українських містах.

Також OSINT-дослідники зазначають, що це не єдина база запуску. Подібні "дронопорти" існують і в Орловській та Брянській областях, а також у Криму, але їх виявити та вразити технічно складніше.

До слова, це – черговий приклад успішної роботи українських сил по ворожій інфраструктурі глибоко в тилу. Ураження "Приморско-Ахтарська" – це не лише тактична перемога, а й стратегічне стримування ударів Росії дронами по мирних містах України.