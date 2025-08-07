Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив 24 Каналу, що ворог поєднує цей підрив із атакою FPV-дронів, які добивають цілі після вибуху. Він наголосив, що Україні потрібно якнайшвидше масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів.

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Як працюють "Шахеди" з протитанковими мінами?

Під пілони крил таких дронів-камікадзе росіяни підвішують протитанкові міни з магнітним детонатором. Ці боєприпаси реагують на металеві об’єкти поблизу та здатні пошкодити техніку навіть без прямого влучання.

Бойова частина порівняно не важка, але дуже ефективна для ураження техніки,

– пояснив Дмитро Жмайло.

Він зауважив, що міни використовують переважно для ураження військової техніки на маршрутах постачання та в районах зосередження транспорту, де вони можуть діяти самостійно або у зв’язці з іншими засобами ураження.

Тактика поєднання "Шахедів" і FPV-дронів

За словами Жмайла, росіяни використовують комбінацію різних типів безпілотників для підвищення ефективності атак. Після скидання та підриву протитанкової міни активуються FPV-дрони, які непомітно чекають у засідці, часто працюючи на оптоволокні, що ускладнює їх виявлення.

Вони можуть лежати в траві біля дороги й бути непомітними для спостереження. Коли відбувається підрив міни, дрони злітають і добивають техніку або військових,

– розповів він.

Таке поєднання дозволяє ворогу досягати мети з меншими витратами: відносно недорогі FPV добивають цілі після атаки "Шахедів", зменшуючи потребу у використанні дорожчих боєприпасів та підвищуючи шанс успішного знищення навіть після нефатального першого удару.

Як Україна протидіє новій тактиці ворога?

Жмайло наголосив, що для ефективної боротьби з "Шахедами" та FPV-дронами Україна має критично швидко масштабувати виробництво дронів перехоплювачів і вдосконалювати мобільні вогневі групи. До їхнього складу планують залучати операторів ПЗРК та розрахунки дронів перехоплювачів, що дасть змогу знищувати цілі ще на підльоті.

Якщо дрон перехоплювач коштує 5 тисяч доларів, а "Шахед" від 160 до 280 тисяч, то це економічно вигідно,

– пояснив він.

Він додав, що важливо витримати літо та осінь, коли Росія намагається завдати максимальних ударів по тиловій інфраструктурі та цивільних містах. Для цього потрібно розвивати й інші засоби боротьби, зокрема легкомоторну авіацію з РЕБ та нові моделі перехоплювачів, здатних працювати у зв’язці з мобільними групами навіть проти безпілотників зі штучним інтелектом.