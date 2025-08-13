Половина всех запасов 120-мм мин России была уничтожена во время удара по Торопцам, – Малюк
- СБУ уничтожила половину всех запасов 120-мм мин России ударом по складу в Торопцах.
- Операция была осуществлена с помощью 120 дронов, из которых 20 запускали другие подразделения Сил обороны.
- С начала вторжения подразделения СБУ поразили более 200 объектов в глубоком тылу врага, включая военно-промышленный комплекс и логистику.
СБУ активно работает дронами по глубокому тылу России. Одной из самых успешных операций структуры стал удар по складу в Торопцах.
Об этом глава СБУ Василий Малюк рассказал в интервью телеканалу "Мы-Украина", сообщает 24 Канал.
Что известно об одной из самых успешных операций СБУ?
Василий Малюк назвал удар по вражескому складу с боеприпасами в населенном пункте Торопец примером поражений, которые имели большое влияние на ситуацию на фронте. Как отметил председатель СБУ, во время одной этой операции было уничтожено половину всех запасов 120-мм мин россиян.
Там было 160 тысяч тонн вражеских боеприпасов, половина всех запасов 120-й мины. Это был мегауспех! Мы сработали 120-ю дронами, а еще 20 дронов запускали вместе с нами другие подразделения Сил обороны,
– подчеркнул Малюк.
По словам генерал-лейтенанта, СБУ сейчас является одним из флагманов Сил обороны по deep strike – дальнобойных ударов беспилотными системами. С начала полномасштабного вторжения ее подразделения поразили более 200 объектов в глубоком тылу врага.
Малюк рассказал, что речь о военно-промышленном комплексе, логистику, командные пункты. Служба безопасности также бьет нефтедобывающую и перерабатывающую отрасль, которая питает военную машину России.