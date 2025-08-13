СБУ активно работает дронами по глубокому тылу России. Одной из самых успешных операций структуры стал удар по складу в Торопцах.

Об этом глава СБУ Василий Малюк рассказал в интервью телеканалу "Мы-Украина", сообщает 24 Канал.

Что известно об одной из самых успешных операций СБУ?

Василий Малюк назвал удар по вражескому складу с боеприпасами в населенном пункте Торопец примером поражений, которые имели большое влияние на ситуацию на фронте. Как отметил председатель СБУ, во время одной этой операции было уничтожено половину всех запасов 120-мм мин россиян.

Там было 160 тысяч тонн вражеских боеприпасов, половина всех запасов 120-й мины. Это был мегауспех! Мы сработали 120-ю дронами, а еще 20 дронов запускали вместе с нами другие подразделения Сил обороны,

– подчеркнул Малюк.

По словам генерал-лейтенанта, СБУ сейчас является одним из флагманов Сил обороны по deep strike – дальнобойных ударов беспилотными системами. С начала полномасштабного вторжения ее подразделения поразили более 200 объектов в глубоком тылу врага.

Малюк рассказал, что речь о военно-промышленном комплексе, логистику, командные пункты. Служба безопасности также бьет нефтедобывающую и перерабатывающую отрасль, которая питает военную машину России.