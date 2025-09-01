Падение доходов российских нефтедобывающих компаний связано с падением цен на рынке нефти. Впрочем удары беспилотников по НПЗ также имели существенное влияние.

Как рассказал в эфире 24 Канала исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, лучшим показателем бюджета является прогноз средней стратегической цены на нефть. Его закладывают в бюджет.

Почему доходы России падают?

В начале 2025 года в российский бюджет заложили цену 70 долларов за баррель. В таком случае дефицит бюджета составлял 1,3 триллиона рублей. Если будет цена 57 долларов за баррель, которую внесли в прогноз, – дефицит должен составлять 3, 8 триллиона.

Это очень важная цифра, чтобы понять насколько Россия может справляться с проблемами, которые возникли. До сих пор источником покрытия бюджета был Фонд национального благосостояния. В 2022 году в нем было 12 триллионов рублей, сейчас осталось 2,6,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Как мы можем понять – источников покрытия дефицита нет. Уже в октябре 2026 года денег у России не будет. Это основная причина падения доходов.

Благодаря работе украинских дронов общее падение объемов переработки российской нефти составляет около 20%. Это привело к тому, что внутри России уже возник дефицит топлива.

"От наличия дизтоплива зависит возможность передвижения вооружения, техники. Более того, Россия – очень большая страна. Для нее вопрос логистики является ключевым", – добавил Олег Пендзин.

В России ищут выход

Поэтому для страны-агрессора чрезвычайно важно восстановить общие объемы переработки нефти. К этому времени нужно перекрыть дефицит нефтепродуктами из других стран.

Единственная страна, которая готова это сделать – Беларусь. В 2024 году была похожая ситуация, но тогда активно помогал Азербайджан. Сейчас все по-другому. В контексте поражений нефтепровода "Дружба" следует понимать, что они также приводят к сокращению нефти в Беларуси.

Обратите внимание! Нефтепровод "Дружба" является одним из крупнейших в мире. Через него нефть проходит в страны Центральной и Западной Европы, тем самым принося россиянам большие средства. В августе 2025 года Украина атаковала нефтеперекачивающие станции "Дружбы" на территории России.

"В 2024 году из-за позиции администрации Джозефа Байдена Украина прекратила обстрелы российских НПЗ, доведя уменьшение переработки примерно до 13 – 14%. Россияне были вынуждены потратить большие средства для восстановления", – сказал экономист.

Сейчас Украину никто не ограничивает. Мы наносим эффективные удары собственными средствами поражения. Уровень переработки составляет 20%. Определенные субъекты федераций в России прекратили продажу нефтепродуктов физическим лицам. Они выдают ее только для критических предприятий.

