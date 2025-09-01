Байден не позволил этого в 2024 году: Украина нашла настоящую "ахиллесову пяту" России
- Падение доходов российских нефтедобывающих компаний связано с падением цен на нефть и ударами беспилотников по НПЗ, что уменьшило объемы переработки нефти на 20%.
- Россия пытается покрыть дефицит нефтепродуктами из Беларуси, но из-за поражения нефтепровода "Дружба" сокращается объем нефти для переработки.
- В 2024 году из-за позиции администрации Байдена Украина прекратила обстрелы НПЗ, но сейчас ведет активные атаки, что заставляет россиян тратить значительные средства на восстановление.
Падение доходов российских нефтедобывающих компаний связано с падением цен на рынке нефти. Впрочем удары беспилотников по НПЗ также имели существенное влияние.
Как рассказал в эфире 24 Канала исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, лучшим показателем бюджета является прогноз средней стратегической цены на нефть. Его закладывают в бюджет.
Почему доходы России падают?
В начале 2025 года в российский бюджет заложили цену 70 долларов за баррель. В таком случае дефицит бюджета составлял 1,3 триллиона рублей. Если будет цена 57 долларов за баррель, которую внесли в прогноз, – дефицит должен составлять 3, 8 триллиона.
Это очень важная цифра, чтобы понять насколько Россия может справляться с проблемами, которые возникли. До сих пор источником покрытия бюджета был Фонд национального благосостояния. В 2022 году в нем было 12 триллионов рублей, сейчас осталось 2,6,
– подчеркнул Олег Пендзин.
Как мы можем понять – источников покрытия дефицита нет. Уже в октябре 2026 года денег у России не будет. Это основная причина падения доходов.
Благодаря работе украинских дронов общее падение объемов переработки российской нефти составляет около 20%. Это привело к тому, что внутри России уже возник дефицит топлива.
"От наличия дизтоплива зависит возможность передвижения вооружения, техники. Более того, Россия – очень большая страна. Для нее вопрос логистики является ключевым", – добавил Олег Пендзин.
В России ищут выход
Поэтому для страны-агрессора чрезвычайно важно восстановить общие объемы переработки нефти. К этому времени нужно перекрыть дефицит нефтепродуктами из других стран.
Единственная страна, которая готова это сделать – Беларусь. В 2024 году была похожая ситуация, но тогда активно помогал Азербайджан. Сейчас все по-другому. В контексте поражений нефтепровода "Дружба" следует понимать, что они также приводят к сокращению нефти в Беларуси.
Обратите внимание! Нефтепровод "Дружба" является одним из крупнейших в мире. Через него нефть проходит в страны Центральной и Западной Европы, тем самым принося россиянам большие средства. В августе 2025 года Украина атаковала нефтеперекачивающие станции "Дружбы" на территории России.
"В 2024 году из-за позиции администрации Джозефа Байдена Украина прекратила обстрелы российских НПЗ, доведя уменьшение переработки примерно до 13 – 14%. Россияне были вынуждены потратить большие средства для восстановления", – сказал экономист.
Сейчас Украину никто не ограничивает. Мы наносим эффективные удары собственными средствами поражения. Уровень переработки составляет 20%. Определенные субъекты федераций в России прекратили продажу нефтепродуктов физическим лицам. Они выдают ее только для критических предприятий.
Поражение российских НПЗ: последние новости
- Ночью 28 августа украинские дроны поразили Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре. Он прекратил работу. Попадание беспилотников зафиксировали в трубопровод с газом, бензином, резервуар с топливом.
- Громко было и на Афипском НПЗ. Там удалось остановить работу важной установки, которая нужна для подготовки попутного нефтяного газа и газового конденсата. Ее ввели в эксплуатацию еще в 1964 году, а 2020 реконструировали.
- Также Силы обороны 30 августа поразили Краснодарский и Сызранский НПЗ. Они расположены в 300 и 800 километрах от Украины. Эти заводы перекачивают в год миллионы тонн нефти в год.