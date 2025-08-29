Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание ASTRA и руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

К теме Обострение дефицита и резкий рост цен: в ISW рассказали о влиянии ударов по НПЗ на Россию

Что известно о последствиях атаки Сил обороны по Куйбышевскому НПЗ?

Журналисты напомнили, что в ночь на 28 августа Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре атаковали по меньшей мере 29 украинских БПЛА.

В Министерстве обороны России отчитывались, что всего над регионом за сутки был сбит 21 БПЛА. Местные власти атаку на НПЗ не подтверждали, отчитавшись, что атака была отражена, а пожар был быстро потушен, не называя, что именно горело.

По данным источников ASTRA в МЧС России, после массированной атаки на заводе возникло по меньшей мере 7 очагов возгорания. По данным на 28 августа предприятие полностью остановило свою работу.

Известно, что один из беспилотников попал в установку первичной переработки нефти АВТ-4, она вспыхнула. Также БПЛА попал в эстакаду сжиженных газов, которая также впоследствии вспыхнула.

Кроме этого попадания беспилотников на Куйбышевском НПЗ было зафиксировано в трубопровод с газом, трубопровод с бензином, в установку АВТ-5, в установку производства водорода, резервуар с дизельным топливом, в результате чего топливо было разлито, а огонь перешел на еще один такой же резервуар,

– пишут журналисты.

По предварительным данным, пострадал один работник предприятия – Никита Стародуб. Он госпитализирован.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко также подтверждает остановку нефтеперерабатывающего завода.

В издании Reuters отметили, что в августе 2025 года объем простаивающих (не используемых) мощностей российской нефтепереработки, достиг рекордного уровня – 6,4 миллиона тонн в месяц.

Атаки украинских дронов стали причиной простоя до 3,1 миллиона тонн переработки в августе, то есть почти половину общего объема простоев – 48%. Россия потеряла около 17% своей перерабатывающей мощности – это около 1,2 миллиона баррелей в день.

Что известно об атаке на Куйбышевский НПЗ?