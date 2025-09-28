Координатор поддержки Украины при НАТО, немецкий генерал-майор Майк Келлер, подтвердил, что украинские военные значительно усилила свои возможности для ударов по целям в глубине территории России. Североатлантический Альянс наблюдает за этим и перенимает опыт.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Майка Келлера, которые цитирует DW.

Как генерал НАТО оценивает удары Украины по российским НПЗ?

По словам заместителя командующего инициативой НАТО по поддержке Украины (NSATU), украинцы становятся все лучше в том, чтобы прицельно поражать военные цели и в глубине российской территории.

"Это вопрос возможностей, а возможности – это персонал, техника и подготовка", – отметил немецкий генерал.

Кроме того, военное сотрудничество Украины с НАТО расширяется, в частности в части дальнобойного оружия, и, по словам Келлера, выгоду от этого получают не только украинские силы.

Мы были бы дураками, если бы не использовали всю собранную информацию для собственного развития. Если мы не сможем избавить наших солдат от тех испытаний, через которые уже прошли украинцы, то мы как военные руководители не выполним свою миссию,

– отметил представитель НАТО.

Келлер добавил, что беспилотные технологии остаются ключевым объектом интереса, однако европейские партнеры также следят за общими изменениями в ведении войны.

"И мы этому учимся", – добавил он.

В то же время немецкая армия уже начала закупки барражирующих боеприпасов и готовится в ближайшее время внедрить новые системы ПВО, ориентированные на борьбу с беспилотниками.

Кстати, генерал-лейтенант Воздушных сил США в отставке Дэвид Дептула в эфире 24 Канала подчеркнул, что удары Украины по российским НПЗ могут стать одним из ключевых инструментов победы в войне. Эта кампания одновременно ослабляет военные возможности России и подрывает политические позиции Кремля.

