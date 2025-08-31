Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых ударов по территории России. Кроме того, украинская армия продолжает уничтожать российские силы на ключевых направлениях.

Силы и средства подготовлены для активной защиты Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что сказал Зеленский об ударах вглубь России и ситуации на фронте?

Президент Владимир Зеленский после встречи с Главнокомандующим ВСУ Александром Сирским заявил о подготовке новых дальних ударов по территории России.

Продолжим наши активные действия именно так, как нужно для защиты Украины. Силы и средства подготовлены. Запланировали и новые дипстрайки,

– написал Зеленский.

Всего в докладе Сырского в центре внимания была ситуация на Покровском направлении, где российская армия концентрирует наибольшие усилия. В частности там оккупанты несут убытки, тогда как украинские подразделения продолжают выполнять задачи.

По данным украинского лидера, только за восемь месяцев 2025 года Россия потеряла более 290 тысяч солдат, которых ликвидировали и ранили. При этом ни одна стратегическая цель захватчиков не была реализована.

На части участков фронта сейчас продолжаются наши стабилизационные мероприятия. Благодарен каждому подразделению, который обеспечивает пополнение "обменного фонда" для Украины, еженедельно есть соответствующие результаты,

– добавил президент Украины.

Отдельно была проанализирована ситуация на Запорожском направлении, а также в приграничных районах Сумщины и Харьковщины.

Последние заявления относительно ударов по России