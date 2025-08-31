Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових ударів по території Росії. Крім того, українська армія продовжує нищити російські сили на ключових напрямках.

Сили та засоби підготовлені для активного захисту України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський про удари вглиб Росії та ситуацію на фронті?

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським заявив про підготовку нових дальніх ударів по території Росії.

Продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. Сили та засоби підготовлені. Запланували й нові діпстрайки,

– написав Зеленський.

Загалом у доповіді Сирського у центрі уваги була ситуація на Покровському напрямку, де російська армія концентрує найбільші зусилля. Зокрема там окупанти зазнають збитків, тоді як українські підрозділи продовжують виконувати завдання.

За даними українського лідера, лише за вісім місяців 2025 року Росія втратила понад 290 тисяч солдатів, яких ліквідували та поранили. При цьому жодна стратегічна мета загарбників не була реалізована.

На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи. Вдячний кожному підрозділу, який забезпечує поповнення "обмінного фонду" для України, щотижня є відповідні результати,

– додав президент України.

Окремо було проаналізовано ситуацію на Запорізькому напрямку, а також у прикордонних районах Сумщини та Харківщини.

