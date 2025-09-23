До конца года у россиян будут огромные проблемы, – эксперт сказал, как на это повлияла Украина
- Украина систематически атакует российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтепроводы, что может привести к значительным проблемам в российской нефтяной отрасли и экономике до конца 2025 года.
- Последние атаки дронов поразили объекты в Татарстане, Москве и на нефтяных станциях, вызвав взрывы и задержки авиарейсов.
Украина продолжает наносить удары по объектам российской нефтяной отрасли. На днях под ударами оказался Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. По нему прилетает уже не впервые.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказал о важности системных ударов по российским НПЗ и особенно по нефтепроводам. Также ночью 22 сентября территорию России атаковало почти 115 дронов. Взрывы прогремели в нескольких регионах и в оккупированном Крыму.
Удары по каким объектам в России являются самыми эффективными?
Свитан подчеркнул, что атаки по Новокуйбышевскому НПЗ повторные. Украинские силы с периодичностью месяц – полтора наносят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые являются крупнейшими. Атаки по ним позволяют положить до 30% российской нефтяной отрасли.
Россияне с помощью Китая пытаются быстро восстанавливать объекты нефтепереработки, поэтому время от времени по ним надо продолжать наносить удары. Уже понятен алгоритм, которого придерживаются Силы обороны Украины. И в этом смысле важнее всего сохранять режим ударов, такой как действует сейчас,
– подчеркнул военный эксперт.
Ликвидация нефтяной отрасли, как считает Свитан, в конце концов приведет к рецессии российской экономики – особенно под конец 2025 года.
Учитывая большое количество возможностей, которые сейчас появились у Украины, можно прогнозировать, что через несколько месяцев у россиян будут огромные проблемы в нефтегазовой отрасли. А дальше – в течение года – "ляжет" и российская экономика,
– спрогнозировал Роман Свитан.
Кроме того, регулярные удары по российским объектам нефтеперерабатывающего производства приводят, по мнению полковника ВСУ в запасе, к тому, что оккупационная армия не получает топливо, а российский бюджет – валюту от переработки нефти.
Однако, важно не забывать, по его словам, наносить удары по нефтепроводам, поскольку россияне перенаправляют большую часть нефти на экспорт и это позволяет им получать нефтедоллары. Поэтому нужно минусовать трубопроводы, расположенные рядом, в частности "Дружбу".
Украина, как объяснил военный эксперт, может достать минимум до 5 – 7 нефтепроводов, а также по нефтяным терминалам в портах Новороссийска, Туапсе, Усть-Луги, Приморска.
Последние атаки на Россию: какие последствия?
- Утром 23 сентября под атаку беспилотников попала Казань в Татарстане. В городе были слышны звуки взрывов, по словам местных властей, якобы из-за "испытания на пороховом заводе". В то же время в аэропортах Казани и Нижнекамска был введен режим "Ковер" и задержаны 19 авиарейсов.
- Вечером 22 сентября в Москве и Подмосковье прогремели взрывы из-за атаки БПЛА. Было громко в Одинцовском районе Московской области, а также в районах Коньково, Кузьминки, Чертаново и в центре Москвы. Обломки беспилотника упали на жилой квартал, а в Реутове повреждены четыре автомобиля на парковке. Россияне сообщили о том, что якобы было сбито 32 дронов, которые атаковали Москву.
- Также ночью 20 сентября дроны ЦСО "А" СБУ и ССО ВСУ нанесли удары по нефтеперекачивающим станциям нефтепровода Куйбышев – Тихорецк, которые привлечены к экспорту нефти через порт Новороссийск. В результате атаки возникли пожары на станциях "Зензеватка" в Волгоградской области, "Совхозная-2" Самарская область и линейно-производственной диспетчерской станции "Самара" в Самарской области. Из-за ударов станции остановили работу и перекачку нефти.