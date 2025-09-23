Украина продолжает наносить удары по объектам российской нефтяной отрасли. На днях под ударами оказался Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. По нему прилетает уже не впервые.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказал о важности системных ударов по российским НПЗ и особенно по нефтепроводам. Также ночью 22 сентября территорию России атаковало почти 115 дронов. Взрывы прогремели в нескольких регионах и в оккупированном Крыму.

Удары по каким объектам в России являются самыми эффективными?

Свитан подчеркнул, что атаки по Новокуйбышевскому НПЗ повторные. Украинские силы с периодичностью месяц – полтора наносят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые являются крупнейшими. Атаки по ним позволяют положить до 30% российской нефтяной отрасли.

Россияне с помощью Китая пытаются быстро восстанавливать объекты нефтепереработки, поэтому время от времени по ним надо продолжать наносить удары. Уже понятен алгоритм, которого придерживаются Силы обороны Украины. И в этом смысле важнее всего сохранять режим ударов, такой как действует сейчас,

– подчеркнул военный эксперт.

Ликвидация нефтяной отрасли, как считает Свитан, в конце концов приведет к рецессии российской экономики – особенно под конец 2025 года.

Учитывая большое количество возможностей, которые сейчас появились у Украины, можно прогнозировать, что через несколько месяцев у россиян будут огромные проблемы в нефтегазовой отрасли. А дальше – в течение года – "ляжет" и российская экономика,

– спрогнозировал Роман Свитан.

Кроме того, регулярные удары по российским объектам нефтеперерабатывающего производства приводят, по мнению полковника ВСУ в запасе, к тому, что оккупационная армия не получает топливо, а российский бюджет – валюту от переработки нефти.

Однако, важно не забывать, по его словам, наносить удары по нефтепроводам, поскольку россияне перенаправляют большую часть нефти на экспорт и это позволяет им получать нефтедоллары. Поэтому нужно минусовать трубопроводы, расположенные рядом, в частности "Дружбу".

Украина, как объяснил военный эксперт, может достать минимум до 5 – 7 нефтепроводов, а также по нефтяным терминалам в портах Новороссийска, Туапсе, Усть-Луги, Приморска.

Последние атаки на Россию: какие последствия?