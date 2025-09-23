До кінця року у росіян будуть величезні проблеми, – експерт сказав, як на це вплинула Україна
- Україна систематично атакує російські нафтопереробні заводи і нафтопроводи, що може призвести до значних проблем у російській нафтовій галузі та економіці до кінця 2025 року.
- Останні атаки дронів вразили об'єкти в Татарстані, Москві та на нафтових станціях, спричинивши вибухи та затримки авіарейсів.
Україна продовжує завдавати ударів по об'єктах російської нафтової галузі. Днями під ударами опинився Новокуйбишевський НПЗ в Самарській області. По ньому прилітає вже не вперше.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу розповів про важливість системних ударів про російських НПЗ та особливо нафтопроводах. Також вночі 22 вересня територію Росії атакувало майже 115 дронів. Вибухи пролунали у кількох регіонах та в окупованому Криму.
Удари по яких об'єктах в Росії є найефективнішими?
Світан наголосив, що атака по Новокуйбишевському НПЗ повторна. Українські сили з періодичністю місяць – півтора завдають ударів по російських нафтопереробних заводах, які є найбільшими. Атаки по них дозволяють покласти до 30% російської нафтової галузі.
Росіяни за допомогою Китаю намагаються швидко відновлювати об'єкти нафтопереробки, тому час від часу по них треба продовжувати завдавати ударів. Вже зрозумілий алгоритм, якого дотримуються Сили оборони України. І у цьому сенсі найважливіше зберігати режим ударів, такий як діє зараз,
– підкреслив військовий експерт.
Ліквідація нафтової галузі, як вважає Світан, врешті решт призведе до рецесії російської економіки – особливо під кінець 2025 року.
Враховуючи велику кількість можливостей, які зараз з'явилися в України, можна прогнозувати, що за кілька місяців у росіян будуть величезні проблеми у нафтогазовій галузі. А далі – впродовж року – "ляже" і російська економіка,
– спрогнозував Роман Світан.
Крім того, регулярні удари по російських об'єктах нафтопереробного виробництва призводять, на думку полковника ЗСУ в запасі, до того, що окупаційна армія не отримує паливо, а російський бюджет – валюту від переробки нафти.
Однак, важливо не забувати, за його словами, завдавати ударів по нафтопроводах, оскільки росіяни переспрямовують велику частину нафти на експорт і це дозволяє їм отримувати нафтодолари. Тому потрібно мінусовати трубопроводи, що розташовані поруч, зокрема "Дружбу".
Україна, як пояснив військовий експерт, може дістати щонайменше до 5 – 7 нафтопроводів, а також по нафтових терміналах у портах Новоросійська, Туапсе, Усть-Луги, Приморська.
Останні атаки на Росію: які наслідки?
- Вранці 23 вересня під атаку беспілотників потрапила Казань у Татарстані. У місті було чутно звуки вибухів, за словами місцевої влади, нібито через "випробування на пороховому заводі". Водночас в аеропортах Казані та Нижньокамська було запроваджено режим "Килим" та затримано 19 авіарейсів.
- Ввечері 22 вересня у Москві та Підмосков' ї пролунали вибухи через атаку БпЛА. Було гучно у Одинцовському районі Московської області, а також у районах Коньково, Кузьминки, Чертаново та у центрі Москви. Уламки безпілотника впали на житловий квартал, а у Реутові пошкоджено чотири автомобілі на парковці. Росіяни повідомили про те, що нібито було збито 32 дронів, які атакували Москву.
- Також вночі 20 вересня дрони ЦСО "А" СБУ та ССО ЗСУ завдали ударів по нафтоперекачувальних станціях нафтопроводу Куйбишев – Тихорецьк, які залучені до експорту нафти через порт Новоросійськ. Внаслідок атаки виникли пожежі на станціях "Зензеватка" у Волгоградській області, "Совхозная-2" Самарська область та лінійно-виробничій диспетчерській станції "Самара" у Самарській області. Через удари станції зупинили роботу та перекачування нафти.