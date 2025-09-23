Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграм-сообщество Exilenova+.
Смотрите также Удар по авиационным заводам Казани в России: показываем на карте, где расположен город
Почему в Казани объявляли воздушную тревогу 23 сентября?
Утром, когда дети в Казани пошли в школу, в городе объявили воздушную тревогу. Опасность для Республики Татарстан, Елабуги и населенных пунктов рядом началась в 08:57 из-за угрозы применения БпЛА. В частности тревога раздавалась в Авиастроительном районе.
МЧС призвало всех жителей пройти в укрытие. Учеников во всех школах Казани также эвакуировали, но занятия не остановились.
Дети в Казани идут в укрытие из-за опасности затопления БпЛА: смотрите видео
В Казани были слышны звуки взрывов. Местные власти отметили, что шумно в городе якобы из-за "испытания на пороховом заводе".
Однако все факты указывают на то, что для региона существует угроза применения БпЛА. В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели режим "Ковер". Было задержано 19 авиарейсов.
Жителям Казани предлагают перейти в укрытие: видео
В украинском Центре противодействия дезинформации намекнули, что по Татарстану были применены беспилотники. Именно поэтому в Казани прогремели взрывы.
Елабуга ловит приветы,
– написал директор ЦПД Андрей Коваленко.
Напомним! Казань неоднократно была под атакой дронов. 3 октября 2024 года неизвестные дроны атаковали город, преодолев более 1000 километров от границы с Украиной. В декабре из-за работы российской РЭБ БпЛА попал в многоэтажку в Казани, хотя изначально был направлен на военный завод. Еще одна атака по Татарстану произошла в январе этого года.
Дроны атаковали Россию 22 – 23 сентября: что известно
Ночью 22 сентября раздавались взрывы в Краснодарском крае. Дроны попали в тяговую подстанцию "Каневская" в станице Стародеревянковской. На объектах произошли пожары и фиксируются повреждения.
В Москве и Подмосковье накануне также было шумно. Местные власти заявили об атаке беспилотников, которые якобы летели на столицу. По данным СМИ, обломки дронов упали на жилой квартал, а в Реутове повреждены авто на парковке.