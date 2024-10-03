Из-за утренней атаки БПЛА в местном аэропорту была приостановлена работа. 24 Канал показывает, где расположен город Казань на карте.

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Где расположена Казань

Российские СМИ сообщают, что по состоянию на 8 утра атака дронов может все еще продолжаться. В то же время в Росавиации подтвердили временные ограничения на работу аэропорта.

Также задержаны рейсы на вылет и прилет, однако срок задержки неизвестен. По сообщениям, по состоянию на 8:20 дроны долетели до Казани.

Интересно, что российский город Казань в Татарстане находится более чем за 1000 километров от границы с Украиной.

То, что беспилотники могли достичь этого отдаленного региона, много говорит о состоянии защиты российских городов средствами противовоздушной обороны.

Где расположена Казань: смотрите на карте

Напомним, что вечером 2 октября россияне также жаловались на "массированную атаку" неизвестными беспилотниками. Их зафиксировали в Белгородской, Брянской и Курской областях.