Под угрозой оказались несколько областей России. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

Интересно Приняли за "украинский беспилотник": россияне обстреляли свой же самолет в Тамбовской области

Что происходит в России с беспилотниками и взрывами

Российские пропагандисты писали, что вечером 2 октября состоялся "массированный пуск БПЛА противника". Россияне писали, что неизвестные беспилотники пролетали через Курскую, Белгородскую и Брянскую области.

Впоследствии губернатор Курской области Роман Старовойт написал, что российская противовоздушная оборона якобы сбила "10 беспилотников ВСУ". Хотя доказательства своим словам, как всегда, не предоставил.

Между тем в Белгороде и Белгородском районе очевидцы писали о взрывах в небе. Кроме этого, в сети также публиковали видео с гулом, похожим на звуки мопеда или бензопилы.

В Белгороде было громко: смотрите видео

Россияне писали, что, вероятно, эти взрывы связаны с "уничтожением системами ПВО беспилотников". В регионе также объявляли опасность атаки БПЛА.

В Белгороде и районе пылало небо: смотрите видео

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о "сбивании беспилотников над Белгородом и районом". Информации о пострадавших у него пока нет.

Над Белгородом "сбивают беспилотники": смотрите видео

Кроме этого, в Белгороде после "падения обломков" вспыхнул мусор на крыше гаража. А в Ближней Игуменке в частном доме загорелась баня.