Об этом сообщают российские СМИ. Пилот, который управлял этим самолетом, выжил, передает 24 Канал.

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Как россияне спутали свой самолет с украинским беспилотником

Российские военные в Тамбовской области, в тревожном инциденте, произошедшем 25 сентября, ошибочно идентифицировали самолет для опыления посевов как якобы украинский беспилотник. Поэтому оккупанты открыли огонь по самолету из пулеметов.

По данным российских пропагандистов, легкий самолет, известный как "Бекас", проводил опыление полей рядом с пороховым заводом. В конце концов там он попал под обстрел.

В результате обстрела пилот получил ранение ноги и был вынужден совершить аварийную посадку в соседнем поле. Российские пропагандисты пишут, что правоохранители расследуют обстоятельства инцидента, сложившегося.

К слову, оккупанты уже не впервые сбивают собственные самолеты в своем небе. В июне 2024 года российская противовоздушная оборона сбила собственный транспортно-боевой самолет Ка-29. Это произошло возле Анапы в Краснодарском крае.