Про це повідомляють російські ЗМІ. Пілот, який управляв цим літаком, вижив, передає 24 Канал.

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Як росіяни сплутали свій літак з українським безпілотником

Російські військові в Тамбовській області, у тривожному інциденті, що стався 25 вересня, помилково ідентифікували літак для запилення посівів як нібито український безпілотник. Через це окупанти відкрили вогонь по літаку з кулеметів.

За даними російських пропагандистів, легкий літак, відомий як "Бекас", проводив запилення полів поруч із пороховим заводом. Зрештою там він потрапив під обстріл.

Внаслідок обстрілу пілот зазнав поранення ноги та був змушений здійснити аварійну посадку в сусідньому полі. Російські пропагандисти пишуть, що правоохоронці розслідують обставини інциденту, що склався.

До слова, окупанти вже не вперше збивають власні літаки у своєму небі. У червні 2024 року російська протиповітряна оборона збила власний транспортно-бойовий літак Ка-29. Це сталося біля Анапи у Краснодарському краї.