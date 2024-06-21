Російські телеграм-канали повідомляють, що екіпаж літака – не вижив. І хоч, як заявляють росіяни, це їх ППО збило літак, звинувачують вони у цьому Збройні Сили України. Мовляв, виною нова тактика ударів.
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Російська ППО збила свій літак
Зокрема, пропагандисти пишуть, що окупанти збили свій літак нібито через масштабну атаку ЗСУ на Росію: безпілотниками та безекіпажними катерами.
"Українці застосували нову тактику – одночасна атака БЕКами та БпЛА. Щоб відбити атаку катерів, потрібно підіймати у повітря літаки, щоб відбитися від БпЛА потрібно знищувати повітряні цілі. А одне з іншим у нас не дружить", – бідкаються росіяни.
Детально про збиття російського Ка-29
В ніч на 21 червня росіяни втратили вертоліт Ка-29, який летів над Анапою у Краснодарському краї. Інцидент стався завдяки "дружньому вогню".
По вертольоту "вдало" відпрацювала російська установка протиповітряної оборони (ППО). Екіпаж, четверо росіян, не вижили.
Зі свого боку, Ка-29 прямував у бік Криму, щоб відбити атаку безпілотних морських катерів Сил оборони.
Російський літак Ка-29 зазнав аварії / Фото російські тг-канали
Що за нова тактика ЗСУ
Про інцидент в небі над Краснодарським краєм повідомили російські воєнкори. Зокрема, Flightbomber пояснив, що причина інциденту – особлива нова тактика ЗСУ. З його слів, Сили оборони одночасно атакують БПЛА і морськими дронами. Вертольоти злітають, що знищити морські дрони, і потрапляють під удар російської ППО, яка саме у той момент полює на літальні апарати.
"Штучно створюється перевантаження каналів з надією на помилку і на меншу ефективність і свободу дій для роботи ППО", – зазначив росіянин.
Водночас у міноборони Росії у звіті не згадали нічого про інцидент у Краснодарському краї. Ні слова про це також не згадав губернатор Веніамін Кондратьєв.
Результати нічних відпрацювань ЗСУ
- У Генштабі відзвітували, що цієї ночі ЗСУ завдали успішного удару по місцях зберігання російських "Шахедів" у Краснодарському краї.
- Згодом з'ясувалися, що під ударом України також опинилися одразу 3 російьских НПЗ: Афіпський, Ільський та Краснодарський заводи. Це ключові заводи ворога, на яких, зокрема, виготовляють мазут для кораблів Чорноморського флоту.