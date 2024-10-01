Про це повідомили у командуванні повітряно-космічної оборони Північної Америки. У відомстві опублікували відео та розкритикували російського пілота за такі дії.

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Біля Аляски ледь не зіткнулися винищувачі Росії та США

Військові США повідомили, що 23 вересня 2024 року під час перехоплення російських військових літаків над Аляскою стався небезпечний інцидент. Так, російський винищувач пролетів дуже близько до американського F-16 й ледь не спровокував авіатрощу.

Російські літаки біля Аляски – більше у галереї

У повітряно-космічній обороні розкритикували дії російського пілота. Відомо, що спровокував інцидент винищувач Су-35, який летів у супроводі стратегічного бомбардувальника Ту-95МС.

Поведінка одного російського Су-35 була небезпечною, непрофесійною і наражала на небезпеку всіх – не те, що можна побачити у професійних військово-повітряних силах,

– мовиться у повідомленні командування США.

Біля Аляски мало не відбулася авіатроща: дивіться відео

Варто додати, що російські винищувачі постійно перехоплюють над Балтійським морем чи Аляскою. Так, наприкінці серпня лише за тиждень перехопили 10 літаків Росії над Балтійським регіоном.