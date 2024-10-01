Об этом сообщили в командовании воздушно-космической обороны Северной Америки. В ведомстве опубликовали видео и раскритиковали российского пилота за такие действия.
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Возле Аляски едва не столкнулись истребители России и США
Военные США сообщили, что 23 сентября 2024 года во время перехвата российских военных самолетов над Аляской произошел опасный инцидент. Так, российский истребитель пролетел очень близко к американскому F-16 и едва не спровоцировал авиакатастрофу.
Российские самолеты возле Аляски – больше в галерее
В воздушно-космической обороне раскритиковали действия российского пилота. Известно, что спровоцировал инцидент истребитель Су-35, который летел в сопровождении стратегического бомбардировщика Ту-95МС.
Поведение одного российского Су-35 было опасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех – не то, что можно увидеть в профессиональных военно-воздушных силах,
– говорится в сообщении командования США.
Возле Аляски чуть не произошла авиакатастрофа: смотрите видео
Стоит добавить, что российские истребители постоянно перехватывают над Балтийским морем или Аляской. Так, в конце августа только за неделю перехватили 10 самолетов России над Балтийским регионом.