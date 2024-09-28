Последний F-16 сняли с военного учета страны еще 27 августа, однако прощание состоялось 27 сентября, сообщает Минобороны Нидерландов.

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Почему Нидерланды попрощались с F-16

Истребители F-16 провели последний полет над городами Нидерландов. Страна эксплуатировала эти самолеты 45 лет.

Минобороны Нидерландов также показали видео "официального прощания" с самолетом.

Прощание с F-16 в Нидерландах: смотрите видео

Теперь на вооружении Нидерландов будут новые истребители F-35.

Также Нидерланды дарят Украине последние F-16 для борьбы с россиянами,

– сообщили в Минобороны страны.

Напомним, что 17 сентября Владимир Зеленский рассказал, что провел совещание по нашему флоту F-16 вместе с командованием Воздушных сил.

По словам президента, "есть четкое понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировки наших пилотов".

Он также сообщил, что для этого определил все задачи для Воздушных сил Украины и для Министерства обороны Украины определены.