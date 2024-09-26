Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. Соответствующее сообщение появилось на сайте Белого дома.

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"С целью развития потенциала украинских военно-воздушных сил я поручил Министерству обороны расширить подготовку украинских пилотов F-16, в том числе путем поддержки подготовки еще 18 пилотов в следующем году", – отметил Джо Байден.

Ранее в сентябре сообщали, что первая группа украинских пилотов начала теоретическое обучение на истребителях F-16 в Румынии, а к практическим занятиям может перейти в ближайшие несколько месяцев. При этом в Дании обещали передать Украине еще одну партию истребителей до конца этого года.

Военная помощь: новый пакет

Накануне сегодня американский лидер объявил новый пакет военной помощи от США. В частности, в него войдет дополнительная батарея ПВО Patriot, ракеты большой дальности и другие средства противовоздушной обороны и перехвата целей. Общий объем помощи – 9,7 миллиона долларов.